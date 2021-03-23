التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

حالة من الجدل اثيرت حول نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، وذلك بعد أن كثرت الاستغاثات والشكاوى على السوشيال ميديا ، بشأن عدم ظهور النتيجة كاملة لبعض الطلاب ، فيما شكى البعض من عدم القدرة على معرفة ما اذا كان الطالب ناجحا ام راسبا ، وتساءل البعض الاخر عن مصير الطلاب الراسبين في اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تجيب اليوم على كافة التساؤلات التي تدور حاليا في اذهان الجميع بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، وموقف الامتحانات الشهرية الخاصة بتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.
ولحين اعلان هذه التفاصيل ، فوجئ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي برسالة رسمية أكدت خلالها وزارة التربية والتعليم ، انه قد تلاحظ بعد اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، ظهور بعض المشاكل لبعض الحالات من الطلاب كما يلي :
- عدم تمكن بعض الطلاب من اداء امتحانات اليوم الاول ولم يتم عمل محاضر اثبات حالة لهم
- عدم ورود بعض نتائج للطلاب ولم يظهر لهم درجات في بعض الاختبارات ولم يتم عمل محاضر اثبات حالة لهم في جميع المواد
- وجود بعض الحالات التي تعثرت اثناء دخول الامتحان او عدم القدرة على استكمال الامتحان وقد تم عمل محضر اثبات حالة لهم
وفي هذا الإطار أهابت الوزارة بالطلاب واولياء الامور بأنه جاري مراجعة المدارس للوقوف على الاسباب التى أدت إلى ذلك ، واعلان نتائج المراجعة والبحث خلال الاسبوع القادم.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الأول الثانوي.
حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المتوسطات كالتالي :
اللغة العربية : 62
الاحياء : 78
الكيمياء : 91
اللغة الاجنبية الثانية : 86
الجغرافيا : 97
التاريخ : 95
الرياضيات : 88
الفلسفة : 93
الفيزياء : 88
اللغة الاجنبية الاولى : 86
اللغة الفرنسية (الاولى) : 69
اللغة الالمانية الاولى : 61
كما أعلن وزير التربية والتعليم المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي:
اللغة العربية : 67
الاحياء : 65
الكيمياء : 77
اللغة الاجنبية الثانية : 90
الجغرافيا : 79
التاريخ : 66
رياضة 1 ادبي : 80
رياضة 1 علمي : 72
رياضة 2 : 94
الفلسفة : 75
الفيزياء : 64
علم النفس : 92
اللغة الالمانية : 64
اللغة الاجنبية الاولى : 83
اللغة الفرنسية الاولى : 72
وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، شرحا مفصلا للألوان والعلامات الموجودة في كارت الخاص بإعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم على رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي2021 :
- تشير المنطقة الزرقاء الى اجتياز الطالب الاختبار بتفوق وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.
- تشير المنقطة الخضراء إلى اجتيار الطالب الاختبار في المادة بمستوى مناسب للتوعات وحصوله على درجات جيدة ومازالت امامه الفرصة لتحسين الاداء وتحقيق مستوى متفوق.
- تشير المنقطة الصفراء الى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين ، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.
- تشير النقطة السوداء على الشريط الى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.
- تشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية ، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من ادائه في مقابل اداء الطلاب على مستوى الجمهورية ، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من ادائه في مقابل اداء الطلاب على مستوى الجمهورية
- الدرجة العظمى من 100 والصغرى من 0
- إن لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر قياس الاداء وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة.
وكان قد تداول عدد من أولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا مفاده أن السيستم الخاص بـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم "واقع".
ومن جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من الترويج لـرسالة "السيستم واقع" اليوم بالتزامن مع بدء إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ، نافيا صحة ذلك تماما.
وقال وزير التربية والتعليم خلال رده على مثل هذه الرسائل المتداولة حاليا على جروب التعليم مشروع الأمة عبر تطبيق واتس اب : " يا ريت نتحقق قبل كتابة مثل هذا!"
وأعلنت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 على موقعها الرسمي على الانترنت .
ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ، الدخول على https://moe-register.emis.gov.eg/ ، واختيار نتيحة الصف الثاني الثانوي وادخال البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة بالتفصيل.