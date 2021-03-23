التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

حالة من الجدل اثيرت حول نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، وذلك بعد أن كثرت الاستغاثات والشكاوى على السوشيال ميديا ، بشأن عدم ظهور النتيجة كاملة لبعض الطلاب ، فيما شكى البعض من عدم القدرة على معرفة ما اذا كان الطالب ناجحا ام راسبا ، وتساءل البعض الاخر عن مصير الطلاب الراسبين في اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.





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ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تجيب اليوم على كافة التساؤلات التي تدور حاليا في اذهان الجميع بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، وموقف الامتحانات الشهرية الخاصة بتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.





ولحين اعلان هذه التفاصيل ، فوجئ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي برسالة رسمية أكدت خلالها وزارة التربية والتعليم ، انه قد تلاحظ بعد اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، ظهور بعض المشاكل لبعض الحالات من الطلاب كما يلي :





- عدم تمكن بعض الطلاب من اداء امتحانات اليوم الاول ولم يتم عمل محاضر اثبات حالة لهم





- عدم ورود بعض نتائج للطلاب ولم يظهر لهم درجات في بعض الاختبارات ولم يتم عمل محاضر اثبات حالة لهم في جميع المواد





- وجود بعض الحالات التي تعثرت اثناء دخول الامتحان او عدم القدرة على استكمال الامتحان وقد تم عمل محضر اثبات حالة لهم





وفي هذا الإطار أهابت الوزارة بالطلاب واولياء الامور بأنه جاري مراجعة المدارس للوقوف على الاسباب التى أدت إلى ذلك ، واعلان نتائج المراجعة والبحث خلال الاسبوع القادم.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الأول الثانوي.





حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المتوسطات كالتالي :





اللغة العربية : 62 الاحياء : 78 الكيمياء : 91 اللغة الاجنبية الثانية : 86 الجغرافيا : 97 التاريخ : 95 الرياضيات : 88 الفلسفة : 93 الفيزياء : 88 اللغة الاجنبية الاولى : 86 اللغة الفرنسية (الاولى) : 69 اللغة الالمانية الاولى : 61









كما أعلن وزير التربية والتعليم المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي:



