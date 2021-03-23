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محافظات

الغرفة التجارية وإدارة السياحة بمطروح يبحثان الاستعداد لموسم الصيف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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ايمن محمود
التقي انور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، اليوم مع صباح توفيق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح لبحث التنسيق والتعاون بين الغرفة والادارة العامة للسياحة والمصايف للاستعداد لموسم الصيف.


وناقش الجانبان العديد من الموضوعات التى تهم منتسبي الغرفة  والحملات التى تقوم بها الإدارة علي المنشئات السياحية والمطاعم والكافيهات وغيرها وكذلك الإجراءات القانونية التى تتخذ ضد أصحاب المحال .

واكد رحيم أن هذا الاجتماع ياتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى تقوم بها الغرفة التجارية مع مديري الادارات للتنسيق وحل المشاكل التي تواجه السادة تجار محافظة مطروح .

وأوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح  انه تم بحث مشاكل التجار والعمل على حلها، لافتا إلى انه تم التنسيق مع مديرية التموين بمطروح لبحث المبالغ المستحقة لاصحاب المخابز وتم الاتفاق علي عمل مقاصة مع المبالغ والغرامات التى وقعت عليهم، بالإضافة الي مخاطبة وزارة التموين للموافقة علي صرف ماكينة ثانية لاصحاب المخابز بدلا من توافر ماكينة واحدة فقط.
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