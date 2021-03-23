بمشاركة 30 باحثا.. بدء فعاليات المدرسة الشتوية لريادة الأعمال اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة DAADفعاليات المدرسة الشتوية لريادة الأعمال والتي تقام عن بعد لمدة 10 أيام حتى يوم 8 إبريل 2021 وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





اقرأ اليوم | رئيس جامعة هيرتفوردشاير: نعمل على تمكين الخريجين في حياتهم المهنية من خلال البرامج التعليمية





ويشارك في الفعالية 30 من طلاب الدراسات العليا والباحثين الحاصلين على الماجستير من مصر وألمانيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتقول إيزابيل ميرنج المدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة: تهدف هذه الفاعلية والتي تتم تحت مظلة برنامج"COSIMENA" لتعزيز العمل والتعاون الأكاديمي بين شباب الباحثين الممثلين للجامعات الألمانية إضافة إلى الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."





وخلال فعاليات المدرسة الشتوية سيتم تدريب الباحثين على موضوعات متعددة مثل إدارة الابتكار والتكنولوجيا ونقل المعرفة إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية وعرض لتجارب الدول والسياسات الداعمة لريادة الأعمال وأفضل المسارات لنجاح هذا القطاع والذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في المانيا والعديد من الدول المتقدمة.





جدير بالذكر أن مجموعات الابتكار العلمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "COSIMENA" هو مشروع تابع للهيئة الألمانية وممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية بهدف تعزيز التواصل بين العلماء وشباب الباحثين بألمانيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطرح حلول علمية ومبتكرة للقضايا والتحديات العالمية الراهنة. وعلى مدار السنوات الماضية تشكلت مجموعات عمل متخصصة تحت مظلة COSIMENA في مجالات متعددة هي: المياه والطاقة والصحة والزراعة والاقتصاد والعمران والتراث الثقافي.



