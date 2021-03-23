الخارجية الأمريكية: إيران تعرقل الوصول إلى حل الأزمة اليمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إن "سلطنة عمان لعبت دورا مهما في جهود الحل باليمن وسنستمر في التنسيق معها".





وأضاف: "الهجمات الحوثية المستمرة ضد السعودية تهدد مسار الحل في اليمن".





وتابع: "مستمرون بإجراء المشاورات مع السعودية بشأن الوصول لحل سياسي في اليمن".





وزاد قائلًا: "نرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وندعو الحوثيين للاستجابة".





ونوه ويربيرج إلى دور إيران سلبي في الأزمة اليمنية موضحًا أن إيران عرقل الوصول إلى حل سياسي.