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رياضة

الأهلي يُجري مسحة طبية قبل انطلاق المران

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:06 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏
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