لتصعيد عناصر جديدة.. كارتيرون يحضر ودية شباب الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعة ودية فريق الشباب أمام كهرباء إسماعيلية.





واتفق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة على خوض مباراة ودية في الواحدة والنصف ظهر الجمعة القادم، يحضرها الفرنسي كارتيرون لمتابعة العناصر المميزة وتصعيدها لصفوف الفريق الأول.





ويخوض الفريق الأول مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء الجمعة لتجهيز اللاعبين للمباريات القادمة.



