برلماني: توجيهات السيسي الأخيرة خطوة جديدة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع





قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والبرلمان بشأن المرأة المصرية، كانت بمثابة خطوة جديدة لتمكين ودعم حقوق المرأة في المجتمع، مؤكدا أن البرلمان سيسعى إلى ترجمه توصيات الرئيس إلى تشريعات تطبق على أرض الواقع.

وأوضح سمير في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أول من أعاد للمرأة المصرية حقها وعزز مكانتها وحقق لها التمكين بمعناه الحقيقي والواسع، مشيرا إلى أن الرئيس لم يترك أي قضية أو ملف خاصة بالمرأة إلا وتحدث عنه بل وعالج كافة المشكلات التي تواجه السيدة المصرية بداية من زواج القاصرات مرورا بدعم المرأة الاقتصادي خاصة في الأرياف والقرى حتى تحقيق الآمان لها في المواصلات والأماكن العامة وحمايتها من التحرش.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات وتوصيات الرئيس ستتيح العديد من الفوائد والمميزات الإيجابية للمرأة المصرية، وعلى رأسها الأولوية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارية بشكل عام بعد توجيه البنك المركزي بدراسة الإجراءات واللوائح التي تنظم حصول المرأة على القروض والتعاملات البنكية والتمويل ومراعاة المرأة الأكثر احتياجا ضمن تلك الإجراءات، فضلا عن توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة لسلامة المرأة.



