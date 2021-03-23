ربة منزل تتهم جارها بالتعدي على طفلها جنسيا في قليوب

اتهمت ربة منزل بدائرة مركز قليوب طالبا بالصف الثالث الإعدادي بالتعدي الجنسي على نجلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل مسكنه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من ربه منزل تدعى "ه. ع" 31 عام ربة منزل بقيام الطالب "أ. م"" 16 عام طالب بالصف الثالث الإعدادي وجارهم بالتعدي الجنسي على نجلها "م. و" 5 سنوات داخل مسكنه وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









من ناحية اخرى كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القليوبية فى واقعة العثور على جثة سوري الجنسية منشوقا أسفل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفلل ببنها أنه هو من قام بشنق نفسه وتخلص من حياته بسبب الديون المالية المتراكمة عليه.





وتبين ان المجني عليه قام بشنق نفسه بعمارة مجاورة لمحل سكنه، وأنه كان متغيبا منذ عدة أيام، وحرر أهله محضرا بتغيبه، وأنه جاري فحص جميع الكاميرات بالمنطقة.





فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وانتداب احد الأطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المجنى عليه.





وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شخص سوري الجنسية مشنوق بحبل في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.





انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وفريق المعمل الجنائى وتبين ان الجثه لشخص يرتدى ملابسه كامله يدعى خ م 45 سنه تاجر سورى الجنسية ومعلق في حبل في جنش احدى الحجرات في عمارة تحت الانشاء ويرتدى ملابسه كاملة وتبين ان المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس من الشهر الجاري.