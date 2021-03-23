بعد واقعة سيدة الساطور.. هدى بدران تقترح إلزام الزوج بتطليق الزوجة حال زواجه بأخرى

اقترحت الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لإلزام الزوج حال زواجه على زوجته الأولى بتطليق الأولى منعا للخلافات الأسرية.





وقالت "بدران" في تصريحات لـ "صدى البلد، إن كل رجل يرغب في تعدد الزوجات بدون أن يعدل بينهن يجب أن يخضع للعلاج النفسي فجميع الأديان السماوية حرمت التمييز بين شخص وآخر خاصة بين الزوجات.





وأشارت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن ظاهرة التمييز من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى المنازعات وهو ما ظهر جليا أمس بعد أن قامت سيدة بضرب ضرتها بالساطور وقطع أصابعها بسبب التمييز بينها وبين الزوجة الأولى.





وشهدت قرية "العمرة"، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، جريمة بشعة حيث وقعت مشاجرة بين زوجتين لرجل واحد "ضرتين"، حيث قامت الزوجة الأولى، ربة منزل، بضرب ضرتها، الزوجة الثانية، الحامل في الشهر السادس، وطرحتها أرضًا، وقطعت 3 أصابع من يدها، كما غرست "ساطور" في مقدمة رأسها، مستغلة غياب زوجها.





وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى المركزي بأبوتشت ومنه إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة، وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة.