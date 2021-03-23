رسالة خاصة من ملك الأردن للرئيس السيسي بشأن سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه قابل ملك الأردن خلال زيارته اليوم فى عمان، والذى أكد على الدعم الكامل لكل القضايا المصرية ، مشددًا على ان الامن المصرى هو نفس الأمن القومى الادرنى واى قضايا تمس مصر تمس الأردن.





وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن ملك الأردن أكد على تطابق موقف الدولتين فى كل القضايا وأكدنا سويًا على تمسكنا بحل الدولتين واقامة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، حديثه قائلًا " حملنى ملك الأردن رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى " بدعم الأردن الكامل فى قضية سد النهضة وكافة القضايا المصرية".





و وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.









وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.



