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بشر الخصاونة: مصر تدعم وصاية الأردن على المقدسات في القدس الشريف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:42 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن "العلاقة المثالية بين المملكة الهاشمية الأردنية وجمهورية مصر العربية، ترتكز إلى أننا دوما في مركب واحد واصطفافنا فيما يتعلق بالقضايا السياسية وتعريفاتنا للتهديد المستهدف للأمن القومي لأى من القدرين الشقيقين".

وأضاف "رئيس الوزراء الأردني"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري، "نحن لدينا مواقف متطابقة لذا تكون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الذي يؤدي الحل العادل والشامل والدائم لها إلى إزالة أٍسباب التوتر من المنطقة".

وأكمل بشر الخصاونة، " الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين الذى تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وذلك لكى تعيش تلك الدولة بأمان وتؤسس حالة الاستقرار لأمتها ".

وتابع، أن "الملك عبدالله الثاني يباشر تحت رعاية الوصاية الهاشمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتى تدعمها الشقيقة مصر، فى إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، ونحن نعتبر أن الامن القومي المصري جزء من الأمن القومي الأردني.
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