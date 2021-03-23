مدبولي: وضع كورونا على الأرض في مصر والأردن أفضل من دول أخرى كثيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر، مشيرا الى ان مصر والأردن حريصان على انعقادها بانتظام .





وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم في عمان، ان العلاقات الوثيقة بين الشعبين والقيادات السياسية في الدولتين تنعكس على التواصل والتنسيق الكامل بين البلدين اخصوصا في الظروف الاستثنائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف مدبولي أن الحكومات تقدم كل ما تستطيع لمواجهة هذه الجائحة، لافتا إلى أن الوضع على الارض في مصر والاردن افضل من كثير من الدول، مؤكدا على ضرورة ادراك حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات ولذلك هناك تعاون كامل وتنسيق وتواصل ثنائي مباشر على مدار الايام والاسابيع.





وأوضح انه خلال المباحثات تم الاتفاق على انعقاد لقاءات بين الوزراء لبحث دفع التعاون وتفعيل العديد من المجالات ومضاعفة التبادل التجاري بين البلذين وايضا مع دولة العراق وسيكون هناك قمة ثلاثية مرتقبة قريبا وتم بحث المشروعات التي سيتم عرضها على الرؤساء في القمة الثلاثية.



