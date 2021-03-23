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أخبار البلد

مدبولي: وضع كورونا على الأرض في مصر والأردن أفضل من دول أخرى كثيرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر، مشيرا الى ان مصر والأردن حريصان على انعقادها بانتظام .

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم في عمان، ان العلاقات الوثيقة بين الشعبين والقيادات السياسية في الدولتين تنعكس على التواصل والتنسيق الكامل بين البلدين اخصوصا في الظروف الاستثنائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي أن الحكومات تقدم كل ما تستطيع لمواجهة هذه الجائحة، لافتا إلى أن الوضع على الارض في مصر والاردن افضل من كثير من الدول، مؤكدا على ضرورة ادراك حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات ولذلك هناك تعاون كامل وتنسيق وتواصل ثنائي مباشر على مدار الايام والاسابيع.

وأوضح انه خلال المباحثات تم الاتفاق على انعقاد لقاءات بين الوزراء لبحث دفع التعاون وتفعيل العديد من المجالات ومضاعفة التبادل التجاري بين البلذين وايضا مع دولة العراق وسيكون هناك قمة ثلاثية مرتقبة قريبا وتم بحث المشروعات التي سيتم عرضها على الرؤساء في القمة الثلاثية.

وقال انه تشرف بلقاء العاهل الاردني الملك عبدالله وابلغته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي كما ابلغته دعم مصر للاردن في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مشيرا الي ان العاهل الاردني اكد على تطابق رؤى الدولتين في كل القضايا وأن امن مصر القومي جزء من امن الاردن القومي، وشدد على دعم الاردن الكامل لمصر في ملف سد النهضة.
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