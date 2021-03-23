بسبب العاصفة.. إصابة 37 عاملة بالاختناق بأحد مصانع المنيا

أصيبت 37 عاملة بالإختناق بأحد مصانع الملابس بالمنطقه الصناعيه بالمنيا وجري نقلهن جميعا إلي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وذلك بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وخاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.





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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن نقل 37 عامله بمصنع ملابس للمستشفي بعد إصابتهن بحالات اختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.





وقد انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة لصحة إلي مستشفي العام للاطمئنان علي حالة العاملات المصابات، إذ وجه المحافظ بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتي تماثلهن للشفاء، كما وجه بنقل بعضهن إلي المستشفي الجامعي.





وتضرب محافظة المنيا عاصة ترابية، بلغت ذروتها ظهر اليوم، وأثرت علي مناحي الحياة إذ خلت معظم الشوارع من المارة بسبب تطاير الأتربة والرمال، كما أثرت العاصفة بشكل بالغ علي سكان المناطق والقري التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي خاصة في مراكز العدوة وبني مزار وسمالوط ومطاي وملوي.





ونشرت إدارة المرور بالمنيا حملات متفرقة في بعض المناطق لتنبيه السائقين بتوخي الحذز والقيادة بسرعات منخفضة حرصا علي سلامة المواطنين لحين إنتهاء موجة الطقس السئ التي تشهدها عدد من المحافظات.



