نادر نور الدين لـ "صدى البلد": مصر حصلت على توقيع 155 دولة من إجمالي 190 في الأمم المتحدة للضغط على أثيوبيا

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن مصر تعانى من الشح المائى وبسبب تعنت أثيوبيا فى الملء الأحادى لسد النهضة بدون اتفاق مع دول المصب تتجه مصر حاليا لمناشدة دول العالم للضغط على إثيوبيا.





وأضاف "نور الدين" فى تصريح لصدى البلد أن حدثت مكالمة بين السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية المصرى لتتدخل الأمم المتحدة فى المفاوضات تحت مظلة رباعية من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحده والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وإثيوبيا رفضت هذا المقترح.





وأشار أن الأمم المتحدة كانت تحتفل باليوم العالمى للمياه منذ أيام واستطاعت مصر أن تحصل على توقيع 155دولة من اجمالى 190دولة فى الأمم المتحدة فى أهمية عدم تعنت دول منابع الأنهار فى تعمد الإضرار بدول المصب وهو يمثل ضغط آخر عالمى على إثيوبيا .





ونوه أننا نعرف العالم المشكلة أن إثيوبيا تريد أن تحتجز حصة من المياه بعد أن قامت ببناء سدا ضخما لا يتناسب مع سدود دول المنابع تتعمد الإضرار بمصر والسودان، وتريد أن تحتجز حصة من المياه لا تحتاجها لأنها لديها 9 أنهار يمدونها ب 122مليار متر مكعب من المياه ولديها أمطار تسقط سنويا تقدر 1000 مليار متر مكعب يجعل لديها 100مليون رأس ماشية نتيجة المراعى الطبيعية مقارنة ب8مليون رأس ماشية فى مصر .





وتابع أن إثيوبيا تزرع 10أضعاف المساحة المزروعة فى مصر فهى تزرع 85 مليون فدان ونحن نزرع 8,5مليون فدان نصيب الفرد فى إثيوبيا من المياه 3أضعاف حصة الفرد فى مصر ، ومصر تستورد 65% مقابل اكتفاء ذاتى فى إثيوبيا من الغذاء وبالتالى لا نتحمل أى ضغوط إثيوبية لتعمد الإضرار بمصر ونقص حصتنا من المياه التى تعودنا على استلامها من آلاف السنين



