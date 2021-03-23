مصرع «زعبولة» أشهر تجار المخدرات بالقليوبية في مطاردة مع الشرطة

لقي مسجل خطر مصرعه فى مطاردة مع الشرطة بمنطقة ميت الحوفين دائرة مركز بنها أثناء توجة القوات لإلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار فى المخدرات فقام بفتح النيران على القوات فتبادلت معه إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه فى الحال وتم نقل الجثه للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد بأنه أثناء توجه قوة أمنية للقبض على مسجل خطر يدعى ر.ز، وشهرته زعبوله، بتهمة الاتجار فى المخدرات بقرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها بادر بإطلاق الرصاص تجاه القوة فتبادلت معه إطلاق العيرة النارية ولقي مصرعه وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخري تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة تاجر سورى الجنسية عثر عليه مشنوقا في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.





تم تحرير محضر بالواقعه وانتقل فريق من النيابة العامه لمعاينة الجثه وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وانتداب احد الاطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المجنى عليه.





تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد عثور الاهالى على جثة شخص سورى الجنسية مشنوق بحبل في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.





انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وفريق المعمل الجنائى وتبين ان الجثه لشخص يرتدى ملابسه كامله يدعى خ م 45 سنه تاجر سورى الجنسية ومعلق في حبل في جنش احدى الحجرات في عمارة تحت الانشاء ويرتدى ملابسه كاملة وتبين ان المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس من الشهر الجارى.