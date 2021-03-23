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أخبار البلد

اقفلوا الشبابيك وامسكوا بخاخات.. 9 خطوات للتقليل من أضرار التلوث الجوي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
التلوث الجوي
التلوث الجوي
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حنان توفيق

موجات التلوث الحادة تنتج عن محصلة زيادة تركيز بعض الملوثات في الهواء نتيجة لظروف جوية غير مواتية. حيث تحدث هذه الموجات بسبب ظاهرة جوية تعرف بالانقلاب الحراري مما ينتج عنها احتباس الغازات الضارة الملوثة للهواء بالقرب من سطح الأرض ومع سكون الرياح يظل التلوث ثابتًا في الجو حتى تتحسن الأحوال الجوية.

ولخصوص ذلك قالت وزارة البيئة أنه لابد من توخي الحذر هذه الأيام نظرا للاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، وعلى الجميع الحذر خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذا نصحت البيئة ببعض الخطوات التي تساعد في تجنب هذه الأضرار وهي كالآتي:

- على أولياء الأمور منع أطفالهم من اللعب في الأماكن المفتوحة عند حدوث النوبة.

- على الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضى التواجد في أماكن مغلقة طوال أوقات التلوث الحادة.

- التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- تناول المشروبات والسوائل وخصوصًا المياه وذلك لتعويض فقد الجسم للماء بشكل منتظم.

- في حالة شعور العاملين في الأماكن المفتوحة بأعراض مرضية يجب أن يدخلوا الأماكن المغلقة.

- يجب الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

- إغلاق الشبابيك عند حدوث النوبة.

- رش المياه من البخاخات في الجو داخل المنزل وعلى الستائر حتى تترسب الجسيمات العالقة في الجو.

- ارتداء نظارات الشمس في حالة الخروج من المنزل لحماية العين

وعن الأخطار الصحية لتلوث الهواء أشارت وزارة البيئة أن التلوث يؤدي إلى إلى العديد من الأمراض التنفسية قصيرة المدى والمزمنة كما أنه يؤثر بشكل كبير على الأطفال ومرضى الربو والذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. حيث تزيد سرعة التنفس من كمية الملوثات التي يستنشقها الإنسان .    

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