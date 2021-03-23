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مدبولي: مضاعفة التبادل التجاري مع الأردن و العراق عقب كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، "إنه يجب على الجميع أن يدرك حجم التحدي الكبير الذى يواجه المؤسسات بجميع الدول، إضافة إلى وجود بعض التحديات الأخرى فيما يتعلق بأزمة كورونا، وهذا هو الذي يفرض علينا التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومات، سواء رؤساء الوزراء أو الوزراء المعنين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأضاف "رئيس الوزراء المصري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأردني، أن يوجد تواصل ثنائي كامل ليس من خلال القنوات الدبلوماسية فقط ولكن اتصال مباشر يتم على مدار الأيام والاسابيع بصورة مباشرة، واليوم في اجتماع اللجنة الثنائية تم التأكيد على حل أى مشاكل مستجدة تطرأ على العلاقات بين الدولتين بصورة مباشرة".

وأشار، إلى أن تم مناقشة العديد من مجالات التعاون الثنائي في مجالات النقل وتبادل السلع التجارية بين الدولتين، حيث أن يوجد كل الحرص من الدولتين على زيادة وتعميق التبادل التجاري.

وتابعـ أنه بانتهاء جائحة كورونا هناك يوجد تخطيط بمضاعفة التبادل التجاري، وأيضا مع شقيقتنا الثالثة دولة العراق.
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