سيدة تضرب ضرتها بـ ساطور.. استشاري نفسي يكشف الدافع وراء الجريمة البشعة

كشف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، عن الدافع وراء إقدام سيدة بـ قنا على ضرب ضرتها بـ "ساطور" في جريمة وصفت بأنها الأعنف في الخلافات الأسرية بين "الضرائر" مؤخرا، حيث خضعت الأخيرة لعملية جراحية استغرقت أكثر من 7 ساعات.





وقال "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه ليس شرطا أن تعاني المرأة من مرض نفسي يدفعها لارتكاب مثل هذه الجريمة، ولكن انفعالها في المشاجرة قادها للقيام بهذا التصرف الانفعالي الاندفاعي، معقبا: "الغيرة هي السبب الرئيسي الذي دفع السيدة لهذا التصرف المجنون"، على حد وصفه.





وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن المرأة في العنف دائما ما تكون أكثر شراسة من الرجل، مؤكدا أن الانفصام التشككي والاضطراب التشككي يجعلها تقوم بفعل اندفاعي انفعالي.



