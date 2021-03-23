بعد حادث كولورادو.. بيان عاجل من السفارة الكويتية بأمريكا

أكد فيصل الهولي، القنصل العام لدولة الكويت في مدينة لوس أنجلوس لدى أمريكا، إن القنصلية تتابع عن كثب أوضاع المواطنين الكويتيين المتواجدين بمقاطعة بولدر كولورادو في أعقاب حادث إطلاق النار المؤسف في أحد الأسواق المركزية هناك.





وكان الحادث أسفر عن مصرع 10 أشخاص من بينهم ضابط شرطة.





وذكر "الهولي"، في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، أن السلطات المعنية في المدينة أكدت للقنصلية عدم وجود أي مواطن كويتي بين ضحايا وجرحى الحادث المؤسف حتى الآن.





كما ناشد "الهولي"، المواطنين المتواجدين في المدينة التواصل مع القنصلية في حال الحاجة إلى أي مساعدة على هواتف الطوارئ التالية:





القنصلية «3102793644»





المكتب الثقافي «4246664214»







