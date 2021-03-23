الأهلي يكرم شهداء بورسعيد بلافتة كبيرة في استاد التتش

حرصت إدارة الاهلي علي وضع لافتة كبيرة بإستاد مختار التتش لشهداء مجزرة بورسعيد.





يأتي هذا الأمر نوعًا من التكريم الجديد لشهداء الأهلي تقديرًا لمكانتهم خاصة وأن تضحيتهم بأرواحهم كانت مرتبطة بفريق الكرة ، فضلًا عن أن وجود صور هؤلاء الشهداء الذين ضربوا مثالًا في التضحية بملعب التتش سيكون حافزًا لكل اللاعبين الذين يتدربون في الملعب على مدار كل الأجيال ودافعًا لهم لبذل أقصى جهد من أجل النادي وجماهيره الوفية.



