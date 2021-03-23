ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكرم شهداء بورسعيد بلافتة كبيرة في استاد التتش

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرصت إدارة الاهلي علي وضع لافتة كبيرة بإستاد مختار التتش لشهداء مجزرة بورسعيد.

يأتي هذا الأمر نوعًا من التكريم الجديد لشهداء الأهلي تقديرًا لمكانتهم خاصة وأن تضحيتهم بأرواحهم كانت مرتبطة بفريق الكرة ، فضلًا عن أن وجود صور هؤلاء الشهداء الذين ضربوا مثالًا في التضحية بملعب التتش سيكون حافزًا لكل اللاعبين الذين يتدربون في الملعب على مدار كل الأجيال ودافعًا لهم لبذل أقصى جهد  من أجل النادي وجماهيره الوفية.

كان محمود الخطيب رئيس النادي ذكر في مؤتمر صحفي أمس بمقر الجزيرة أن هذا الأقتراح لاقي قبولًا كبيرًا ويقوم المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بوضع تصوّر أخر لصور الشهداء مُقترنة بشعار النادي الأهلي على مساحة كبيرة بملعب التتش وذلك للعرض على مجلس الإدارة لإختيار التصميم الأمثل الذي يليق بالأهلي وشهداؤه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النادي الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

هنفضل فاكرينكم.. محمد الشناوي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

سعد سمير يحيي ذكرى شهداء الأهلي الـ 74

هشام جمال يحيي ذكرى شهداء الأهلي

علي زين يحيي ذكرى شهداء الأهلي

لن ننساكم.. حمدي فتحي يحيي ذكرى الشهداء الـ74

ترشيحاتنا

110 آلاف جنيه تعويضات للمصابين بعجز كلي فى حادث قطار سوهاج

لمربي القطط .. احذر تصيبك بهذا المرض

زاهي حواس يرد على مروجي شائعة تسبب لعنة الفراعنة في الحوادث الحالية .. فيديو

شقا العمر راح.. نجاة عروسيّ عقار جسر السويس من الموت

زاهي حواس عن "لعنة الفراعنة": إزاى يغضبوا في أيام تكريمهم

ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة و25 مصابا.. والبحث مستمر عن 3 مفقودين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالسرطان.. دراسة تحذر من مطهرات اليد خلال مواجهة كورونا

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا