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أخبار العالم

بيان هام لمصرف لبنان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:49 م
مصرف لبنان
مصرف لبنان
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محمود نوفل
أصدر مصرف لبنان بيانا عاجلا لجميع المصارف داخل لبنان حيث، حمل رقم 935، قال فيه: "عطفا على الاعلام للمصارف رقم 934 تاريخ 22/3/2021، يحيط مصرف لبنان، المصارف علما بما يلي ان الولوج الى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة من قبل المصارف سيتم من خلال تطبيق منشأ على بوابة (Web Portal).

وأضاف مصرف لبنان في بيانه :   ان هذه المنصة مقيدة بعناوين (Ip) بالتالي يقتضي على كل مصرف تحديد عنوان Ip خاص به يستعمله للدخول الى التطبيق المشار اليه اعلاه.

وتابع : ان مصرف لبنان سيسمح لهذه العناوين (Ip) من دون غيرها، بالوصول الى المنصة المذكورة.

واستطرد : سوف يتم عقد دورة تدريبية افتراضية لجميع المصارف عبر تطبيق Zoom، تتعلق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، يحدد موعدها وطريقة الاشتراك بها لاحقا".

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