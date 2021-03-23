قرار عاجل من الرئيس السوري بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم / 4 / للعام 2021، والذي يقضي بـ إعفاء القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها، التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من الرسوم و الطوابع و البدلات المترتبة على منحها أيًا كان نوعها.





وشمل المرسوم أيضا علي رسم الطابع المالي، وجميع الإضافات المترتبة عليها.





وأوضح المرسوم قائلا : وبذلك تصبح هذه القروض صافية لا يُقتطع منها أية مبالغ.





وبحسب شبكة أخبار سوريا فإن ذلك يأتي استكمالًا للإجراءات الهادفةِ إلى تخفيفِ الأعباءِ الماديةِ عن الطلبةِ وأُسَرهم، وتمكينهم من تحقيق الاستفادةِ القُصوى من القروض التي سيقدمها صندوق التسليف الطلابي.

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