ضبط شخص يروج لبيع تطبيقات إلكترونية إحتيالية على الانترنت





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات إحتيالية وغير مشروعة ، تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الإتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة ، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون .





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه .. وبحوزته ( عدد 2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الإستفادة ماديًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.