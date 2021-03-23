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حوادث

ضبط شخص يروج لبيع تطبيقات إلكترونية إحتيالية على الانترنت

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:44 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات إحتيالية وغير مشروعة ، تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الإتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة ، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه .. وبحوزته ( عدد 2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الإستفادة ماديًا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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