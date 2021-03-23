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أخبار العالم

الإمارات.. إجراء عاجل من وزارة التعليم بشأن المدارس الخاصة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:47 م
وزارة التربية الإماراتية
وزارة التربية الإماراتية
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محمود نوفل


 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ إجراء عاجل بشأن المدارس الخاصة حيث اتاحت أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة. 

وأشارت الوزارة في بيان لها بحسب صحيفة البيان الإماراتية ان الإجراء يقتصر علي المدارس التي تطبق المناهج البريطانية ومناهج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2020/2021. 

وذكرت الوزارة أن تلك الخطوة تعكس  الثقة في المدارس الدولية الخاصة لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة. 

كما دعت الوزارة تلك النوعية من المدارس للاستفاده من  من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في انظمتها الام، والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.
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