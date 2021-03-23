ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من تونس .. طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
يحتوى المطبخ التونسي على عدد كبير من الأكلات الشهية واللذيذة والتى تبدو غريبة على المطبخ المصري بعض الشئ مما يجعلها خيارا جيدا عند التفكير فى كسر الروتين وتقديم أطباق مميزة وغير تقليدية.

ومن الاكلات المميزة فى المطبخ التونسي هى كيك زيت الزيتون والموالح خصوصا أنها تحتوى على تشكيلة مميزة من الاطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والصحية وتساعد فى رفع المناعة والوقاية من امراض عديدة.

نقدم لكم طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيك زيت الزيتون باللوز والموالح
6 يوسفي  مقطعة الى نصفين
ثلاثة أرباع كوب زيت زيتون 
برتقالة ليمونة 
200 جرام لوز مطحون 
4 بيض 
1 و نصف كوب سكر 
1 كوب دقيق 
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
مانجو  مكعبات
" للتزيين "
سكر بودرة 

طريقة عمل كيك زيت الزيتون باللوز والموالح
* تجهز صينية فرن ويدهن بها زبدة ودقيق ثم  يسخن الفرن على درجة حرارة 160 و يسخن زيت الزيتون ثم يضاف اليوسفي حتى يطهى بشكل كامل و يضرب في الخلاط، ثم يصفى، ويترك جانبا

* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا ويمزج البيض مع السكر بشر الليمون والبرتقال، ثم تضاف المكونات الجافة ويضاف مزيج اليوسفي والمانجو

* توضع في الصينية وتخبز في الفرن لمدة 40-45 دقيقة و تترك حتى تبرد تماما ثم تزين بالسكر البودرة وبالهنا والشفا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. اللقاحات فعالة على مصابي كورونا والسلالات الجديدة

تصيبك بالسرطان.. دراسة تحذر من مطهرات اليد خلال مواجهة كورونا

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم