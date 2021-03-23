من تونس .. طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح

نقدم لكم طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير كيك زيت الزيتون باللوز والموالح

6 يوسفي مقطعة الى نصفين

ثلاثة أرباع كوب زيت زيتون

برتقالة ليمونة

200 جرام لوز مطحون

4 بيض

1 و نصف كوب سكر

1 كوب دقيق

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مانجو مكعبات

" للتزيين "

سكر بودرة





طريقة عمل كيك زيت الزيتون باللوز والموالح

* تجهز صينية فرن ويدهن بها زبدة ودقيق ثم يسخن الفرن على درجة حرارة 160 و يسخن زيت الزيتون ثم يضاف اليوسفي حتى يطهى بشكل كامل و يضرب في الخلاط، ثم يصفى، ويترك جانبا





* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا و يمزج البيض مع السكر بشر الليمون والبرتقال، ثم تضاف المكونات الجافة و يضاف مزيج اليوسفي والمانجو



