من تونس .. طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح

يحتوى المطبخ التونسي على عدد كبير من الأكلات الشهية واللذيذة والتى تبدو غريبة على المطبخ المصري بعض الشئ مما يجعلها خيارا جيدا عند التفكير فى كسر الروتين وتقديم أطباق مميزة وغير تقليدية.
ومن الاكلات المميزة فى المطبخ التونسي هى كيك زيت الزيتون والموالح خصوصا أنها تحتوى على تشكيلة مميزة من الاطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والصحية وتساعد فى رفع المناعة والوقاية من امراض عديدة.
نقدم لكم طريقة عمل كيك زيت الزيتون والموالح بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيك زيت الزيتون باللوز والموالح
6 يوسفي مقطعة الى نصفين
ثلاثة أرباع كوب زيت زيتون
برتقالة ليمونة
200 جرام لوز مطحون
4 بيض
1 و نصف كوب سكر
1 كوب دقيق
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
مانجو مكعبات
" للتزيين "
سكر بودرة
طريقة عمل كيك زيت الزيتون باللوز والموالح
* تجهز صينية فرن ويدهن بها زبدة ودقيق ثم يسخن الفرن على درجة حرارة 160 و يسخن زيت الزيتون ثم يضاف اليوسفي حتى يطهى بشكل كامل و يضرب في الخلاط، ثم يصفى، ويترك جانبا
* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا ويمزج البيض مع السكر بشر الليمون والبرتقال، ثم تضاف المكونات الجافة ويضاف مزيج اليوسفي والمانجو
* توضع في الصينية وتخبز في الفرن لمدة 40-45 دقيقة و تترك حتى تبرد تماما ثم تزين بالسكر البودرة وبالهنا والشفا.