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برلمان

النواب: النقل يساهم بإيجابية في تعزيز التنمية والاستثمار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ماجدة بدوي
تفقد وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، طريق بورسعيد دمياط، لمتابعة حالة الطريق،  وذلك تلبية للطالب أعضاء  مجلس النواب بمحافظة دمياط، للوفد البرلمانى الذى يزور دمياط، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مطالبين سرعة تطوير وتحديث الطريق  لتحسين مستوى الخدمة وتقليل نسبة الحوادث، وسهولة الحركة.

 قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو اللجنة، إن الملف شهد إنجاز  كبير، ويجب سرعة الانتهاء من كافة الطرق الداخلية والطرق بين المحافظات لزيادة الاستثمارات المحلية ، لافتا ان الدوله المصرية تشهد انطلاقة غير مسبوقه في مجال النقل .


وأضاف نويصر ، ان النقل هو عصب التنمية والاستثمار وخاصة شبكة الطرق التي تنفذ طبقا للمواصفات القياسية، والتي تتناسب مع كل منطقة حيث شهدنا حجم الانشاءات والتطوير التي تشهد ايضا المواني المصرية. 


ومن اكد النائب  محمود الضبع وكيل اللجنة،  إن منظومة الطرق تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة،  وتم ترجمة ذلك فى عدد كبير من المشروعات القومية فى منظومة الطرق التى كان لها  أثر كبير فى زيادة الاستمارات الداخلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالاضافة إلى تعزيز التنمية. 


وفي السياق ذاته طالب النائب حسام عاشور، عضو لجنة النقل بمجلس النواب،  سرعة إحلال وتجديد الطريق من محافظة دمياط لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الطريق حيوى وعليه ضغط كبير فى الوقت الذى يفتقد للخدمات، وفى حاجة ماسة لتركيب أعمدة إنارة بطول الطريق وبحث إمكانية توسعة الطريق وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
النواب: النقل يساهم بإيجابية في تعزيز التنمية والاستثمار
النواب: النقل يساهم بإيجابية في تعزيز التنمية والاستثمار
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