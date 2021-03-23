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أخبار البلد

السفير الأردني لدى القاهرة يكشف تقدما كبيرا في التعاون بين البلدين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:18 م
صدى البلد
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ميس رضا
أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أن الروح الأخوية والمباحثات الإيجابية والنتائج المثمرة ميّزت اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي استضافتها بكل ترحيب واعتزاز عمّان اليوم، في دورتها التاسعة والعشرين، تتويجًا لمسيرةٍ راسخةٍ ومستمرةٍ من العلاقات المتينة بين الشقيقتين الأردن ومصر.

وقال العضايلة، في سلسلة تغريداتٍ على حسابه على توتير، إن المدى المستقبلي المنظور سيكون شاهدًا على ترجمةٍ فعليةٍ للحرص  المشترك، الذي أكده اليوم رئيسا وزراء الأردن ومصر، لتحقيق تقدّمٍ كبيرٍ ومتسارع في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري البيني، وبما يعظم الفائدة المشتركة ونتائج الاجتماعات.

وذكر في تغريداته التي أعقبت انتهاء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية الشمرتكة "شهد رئيسا وزراء الأردن ومصر التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، التجارة، الطاقة، النقل، الزراعة، السياحة وتكنولوجيا المعلومات".

وأعلن السفير الأردني أنه تم منح الأردنيين القادمين من مصر بشكل خاص تخفيضًا على تكلفة فحص PCR لغايات السفر، بحيث يصبح خمسين دولارًا للمواطنين، وثلاثين دولارًا للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية، على أن تحدد وزارة الصحة والسكان المصرية المعامل المعتمدة للفحوصات.

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