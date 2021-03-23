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أخبار العالم

العراق: قرار عاجل بشأن عمل سيارات النقل الثقيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:06 م
النقل الثقيل
النقل الثقيل
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محمود نوفل


أصدر  مدير المرور العامة بالعراق ، طارق اسماعيل حسين، الثلاثاء، قرارا عاجلا بشأن سيارات النقل الثقيل حيث وجه بتعطيل العمل ببيان رقم 9 لسنه 2020 وملحقه الخاص بأوقات دخول مركبات الحمل.  


وذكر بيان عن قسم العلاقات والإعلام في المديرية قائلا  " أن  مدير المرور العام أمر بتعطيل العمل ببيان رقم 9 لسنه 2020 وملحقه، كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي. 

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول مركبات النقل الثقيل ".  

وأتم البيان قائلا "أن السماح بسير المركبات الثقيلة  سيكون الساعة 5 مساء ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر".  
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