بعد إبراهيموفيتش .. أبرز النجوم العائدين من الاعتزال الدولي





إبراهيموفيتش تلقى استدعاءً للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي للمرة الأولى بعد غياب استمر لـ 5 سنوات، فاللاعب علق حذائه الدولي عام 2016 بعد كأس الأمم الأوروبية.. أراد العودة بعد ذلك للمشاركة في كأس العالم لكن مدرب الفريق أندرسون رفض ذلك الأمر، لكن ها هو الآن، إبراهيموفيتش يعود لقيادة أحفاد الفايكينجز.





إبراهيموفيتش ليس اللاعب الأول الذي يعود من اعتزاله الدولي، فهناك عدد كبير من اللاعبين سبقوه في ذلك الأمر ومنهم:





ليونيل ميسي: قرر ميسي اعتزال اللعب الدولي بعد خسارته بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين عام 2016 أمام المنتخب التشيلي، حيث أضاع ضربة جزاء في تلك المباراة أضاعت من منتخب بلاده اللقب، لكنه تراجع عن ذلك القرار سريعًا.





زين الدين زيدان : اعتزل اللعب الدولي بعد الخروج من ربع نهائي يورو 2004 على يد اليونان، لكنه عدل عن قراره أغسطس عام 2005، وقاد منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2006 قبل الخسارة من الطليان ووقعة النطحة الشهيرة.





مكاليلي: الأمر ذاته لـ مكاليلي نجم المنتخب الفرنسي، فهو اعتزل بعد يورو 2004، ليعود عام 2005، قبل أن يعتزل نهائيًا عام 2008.





أسامواه جيان: اعتزل جيان اللعب الدولي مع منتخب غانا عام 2012، لكنه عدل عن قراره، وقاد النجوم السوداء للتأهل لكأس العالم 2014 على حساب منتخبنا الوطني.

انتظم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، في معسكر المنتخب السويدي، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.