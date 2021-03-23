ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمين برلمانية مستقبل وطن: المباحثات المصرية الأردنية تعزز الشراكة الإستراتيجية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:44 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد
قال المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المباحثات التي عقدت خلال اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، تعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف صبري، أن المباحثات التي عقدت بين الجانب المصري والأردني بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يربط البلدان الأشقاء روابط اقتصادية وثيقة ومُمتدة منذ قديم الأزل وساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مُشيرًا إلى أن العلاقات السياسية المصرية الأردنية تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. 

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر والأردن دائمًا وأبدًا يهتمان بطرح كافة الحلول لأهم القضايا بالمنطقة ومنها تطورات القضية الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب العربي بالكامل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: العلاقات المصرية - الأردنية تعكس توافق البلدين حول قضايا المنطقة

برلمانية: الرئيس السيسي وملك الأردن توافقا على إيجاد تسويات سياسية لأزمات المنطقة

مباحثات مهمة.. تفاصيل لقاء رئيسا وزراء العراق والأردن في بغداد

رئيسا وزراء مصر والأردن يتفقدان أعمال التطوير بميدان التحرير

عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في "عمان" مارس المقبل

نائبة بـ"الشيوخ": تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

قرار عاجل لحاكم دبي بشأن الحكومة

صدى البلد يكشف تطورات الحالة الصحية للنجوم المصابين بكورونا

أخبار الرياضة| محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة مصر وكينيا ..القبض على سارق حقيبة مصطفى محمد

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي بشأن مكة المكرمة والمسجد الحرام

تقرير غير متوقع من الأمم المتحدة حول أزمة المياه .. تفاصيل

قميص محمد صلاح يثير الجدل في مران منتخب مصر .. صور

Advertisements

خاص | تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادى مهني وزوجها وتعليقها على تصدر التريند

وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزا على مستوى الجمهورية

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

النيابة العامة تطعن على الحكم ببراءة المتهم بخطف أمل عبد الحميد

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي بشأن مكة المكرمة والمسجد الحرام

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

الأرصاد تحذر المصريين من تقلبات الطقس الغد .. فيديو

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

رد قوي من السودان بعد إعلان إثيوبيا خططها لملء سد النهضة في يوليو

بيان عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بعد قليل

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ظهور جديد للسيارة إم جي Cyberster الاختبارية

دراسة تحذر : اللحوم المصنعة تصيبك بهذا المرض

أزمات شريف دسوقي .. نجومية سبعبع بين بتر القدم و المرض النفسي