أمين برلمانية مستقبل وطن: المباحثات المصرية الأردنية تعزز الشراكة الإستراتيجية

قال المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المباحثات التي عقدت خلال اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، تعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف صبري، أن المباحثات التي عقدت بين الجانب المصري والأردني بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يربط البلدان الأشقاء روابط اقتصادية وثيقة ومُمتدة منذ قديم الأزل وساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مُشيرًا إلى أن العلاقات السياسية المصرية الأردنية تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة.





كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر والأردن دائمًا وأبدًا يهتمان بطرح كافة الحلول لأهم القضايا بالمنطقة ومنها تطورات القضية الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب العربي بالكامل.