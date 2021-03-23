تقرير غير متوقع من الأمم المتحدة حول أزمة المياه .. تفاصيل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة فى تقريرًا جديدًا لها حول أزمة المياة، بأن العالم "بحلول عام 2040، سيواجه نقصًا حاد في المياه.









وبحسب قناة سكاي نيوز الإخبارية، قالت المنظمة إن هناك ما يقارب إلى ٢.٢ مليار شخص لا تتوفر لديهم مياه صالحة للشرب ومكررة بشكلًا أمن.









وأضافت انه يحرم حوالي ٤.٢ شخص حول العالم من الصرف الصحي الأمن، مشيرة إلى انه بحلول عام ٢٠٤٠ سيعيش طفل من كل ٤ اطفال حول العالم تحت سن ١٨ عامًا فى مناطق تعاني من نقص المياه المرتفع للغاية.





وأكدت اليونيسيف أن الأطفال أكبر ضحايا هذه الأزمة،حيث اثبتت الاحصائيات إن طفلًا واحد من ضمن ٥ اطفال حول مستوى العالم لا يملك كفايته اليومية من المياه لتلبية احتياجاته اليومية.









وأشارت دراسة دولية سابقة أن ٢٧ دولة فى العالم تعانى من أزمة مائية مرتفعة،مضيفة أن نقص المياه من اكبر الازمات التى لا نتحدث عنها ولا ندرك عواقبها.









ولفتت اليونيسيف إلى أن هذا النقص ربما سيزيد فى الاعوام القادمة النزاعات بين الدول للحصول على كفايتها من المياه، مؤكدة ان نقص المياه لا ينعكس على حياة البشر فقط بل تظهر اثاره فى انعدام الأمن الغذائي والنزاعات والهجرة وضعف استقرار واقتصاد البلدان.



