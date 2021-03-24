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مرأة

برجيم سريع .. تخلصى من وزنك بدون مضاعفات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
ريجيمات قاسية يتبعها الكثيرون تسبب مضاعفات للجسم إذا كنت ممن يريدون التخلص من الوزن الزائد يمكنك إتباع رجيم  سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ إليك رجيم غذائي لـ 14 يومًا لـ حرق الدهون والتخلص من ودهون البطن العنيدة يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".  

الأسبوع الأول


الإفطار 

بيضة مسلوقة أو نستو لايت أو قطعه جبن قريش+ 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء 

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
أو
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

سناك بعد الغذاء  ساعتين
كوب خل التفاح والعسل
+
ثمرة فاكهة

أو


بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  
+ كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة




العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون


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