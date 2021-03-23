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ديني

وزير الأوقاف يعتمد 450 جنيها حافزا لجميع العاملين بالوزارة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:57 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم  الثلاثاء صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة .

وقال الوزير أن هذا الحافز يأتي  نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة ، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم ، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني . 

من ناحية أخرى أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14 من شعبان 1442هــ الموافق 27 من شهر  مارس الجاري عقب صلاة العشاء .

من جانبه هنأ وزير الأوقاف  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.

وأكد  وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح .

وشدد جمعة على أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.

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