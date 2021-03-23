وزير الأوقاف يعتمد 450 جنيها حافزا لجميع العاملين بالوزارة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة .

وقال الوزير أن هذا الحافز يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة ، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم ، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني .

من ناحية أخرى أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14 من شعبان 1442هــ الموافق 27 من شهر مارس الجاري عقب صلاة العشاء .





من جانبه هنأ وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.





وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح .



