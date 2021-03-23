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جمال بيومي: السياسات في البلدين مصر والأردن تتطابق

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه كلما زادت العلاقات بين مصر والأردن، كلما عادت بمنافع على الطرفين، ليس فقط للحكومات والاقتصاد، ولكن للأفراد.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أننا لدينا جالية محترمة في الأردن تسهم في تنمية هذا البلد في كافة المجالات منها التعليم والصحة والربط الكهربائي والهندسة.

 

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "السياسات في البلدين مصر والأردن تتطابق، خاصة فيما يخص عمليات السلام، وعلاقاتنا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتنسيق بين البلدين يؤدي للمزيد من المصالح بين البلدين".

 

وأكد أننا جميعا نشكو من أن العالم العربي الآن ليس بصحة جيدة خاصة جميع البلدان المحيطة بالأردن مثل سوريا ولبنان والعراق.

 
وأشار إلى أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بدأت في الثمانينات وتوقفت أيام غزو العراق للكويت، وتم استعادته مؤخرًا لما فيه من صالح للمنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر عقد لقاء قمة ثلاثية يضم "مصر والأردن والعراق" خلال الفترة المقبلة.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إلى أن المباحثات المصرية الأردنية تناولت التخطيط لمضاعفة التبادل التجاري بين الدولتين فيما بعد كورونا.

وتابع بالقول: ناقشنا الكثير من أطر التعاون في مجالات النقل والسلع التجارية بين الدولتين وحريصون على تعميق التبادل التجاري.

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