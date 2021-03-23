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أخبار العالم

فلسطين.. الداخلية تعلن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي كورونا في غزة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة بشان مواجه فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية، قررت الداخلية في غزة فرض الإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء اعتبارا من يوم السبت المقبل.

كما قررت الداخلية بغزة منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في شوارع القطاع ضمن اجراءات الوقاية.

وأشارت باقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وكذلك منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات وتكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

ووجهت بالعمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.
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