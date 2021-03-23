الغيرة والموروثات .. أستاذ علم اجتماع يكشف سبب واقعة الساطور بـ قنا

قال الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، إن السبب في الجرائم التي تحدث في المجتمع وآخرها واقعة سيدة الساطور تأتي بسبب العادات والتقاليد السلبية الموجودة في الصعيد.





وأضاف "زيد" في" تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السياق الثقافي والعادات والتقاليد في الصعيد تجعل أهله يأخذون حقهم بأيديهم دون الرجوع للقانون المنظم لحياة البشر وتعاملاتهم، وأن الخلافات العادية قد تتحول إلى خلافات انتقام بسبب هذا الموروث، مطالبا بقانون رادع وتغير لهذه الموروثات للحد من تلك الجرائم.





وأشار" نقيب الاجتماعيين" إلى أن الشعور بالغيرة والظلم يتسبب فى مثل هذه المواقف، وأن البيئة الريفية تنص موروثاتها على أن الحق يأخذه صاحبه بنفسه دون الرجوع إلى القانون ودون الاكتراث بالعواقب.



