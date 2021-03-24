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اقتصاد

"لما يكبر هيلاقي"..صندوق الإسكان الاجتماعي يحظر ترك الشقة للأبناء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 ص
صندوق الإسكان الاجتماعي
صندوق الإسكان الاجتماعي
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قسم الاقتصاد
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك فائدة 3 % متناقصة بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القسط في هذه المبادرة أقل من أي إيجار، مضيفة أن فترة السداد على 30 عاما غير مسبوقة.

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وأوضحت أنه في المبادرات المقبلة سوف يتم زيادة عدد سنوات التقسيط إلى 30 عاما بعدما كانت في السابق 20 عاما، كما سيتم زيادة الحد الأقصى للسن المسموح به للعميل عند انتهاء فترة التقسيط إلى 65 عاما، وأشارت إلى أن الإعلان عن الوحدات السكنية سوف تكون في مناطق مختلفة تصل إلى 10 أو 12 منطقة يوجد عليها إقبال كبير.

واستطردت أنه غير مسموح التصرف في الشقة أو تركها للأبناء لأن هذا يعد تعطيل موارد وأصول للدولة، مردفة «ابنك لما يكبر هيلاقي إعلانات لوحدات سكنية تلبي احتياجاته».

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن في حال المخالفة لشروط الحصول على وحدة سكنية يتعرض إلى غرامة وسجن.
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