كليوباترا 2021 .. مصر وفرنسا تجريان تدريبات بحرية مشتركة في المتوسط .. استراتيجيون : تحمل رسائل مهمة لبعض الدول .. وتؤكد الاستعداد التام لأي مخاطر تهدد الأمن القومي

أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وفرنسا، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي "كليوباترا 2021 "، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.





ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال، الفرقاطة "سجم الفاتح" من طراز جوويند، ولنش الصواريخ "سليمان عزت" وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية ، ومن الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "ميسترال" وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.





ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلف، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.





ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.





وأكد عدد من القادة السابقين والخبراء الاستراتيجيين أهمية مثل تلك التدريبات التي تحمل في طياتها أهدافا ورسائل عدة منها تبادل الخبرات وتأكيد الجاهزية والاستعداد لأية مخاطر تهدد أمن البلدين.





منهجية التدريب في القوات المسلحة





أكد اللواء أركان حرب، الخبير الاستراتيجي، علي حفظي، أن التدريبات القائمة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية هي من ضمن المنهجية التدريبية للقوات المسلحة المصرية، والتي تشمل التدريبات من القوات الأجنبية باستمرار للوقوف على مدى جاهزية القوات المسلحة المصرية واستعدادها للتصدي لأي عدوان خارجي.





وأضاف "حفظي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تدريبات القوات البحرية المصرية مع الجانب الفرنسي الهدف منها هو نقل الخبرات الغربية والتكتيكات الجديدة في التدريب إلى قواتنا المصرية والوقوف على ما وصل إليه الجانب الفرنسي من خبرات واستعدادات قتالية.





وتابع الخبير الاستراتيجي قائلا: التنوع في التدريبات بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط أمر ضروري لحماية السواحل المصرية والأمن القومي المصري.





التصدي لكافة التحديات المشتركة





قال اللواء أركان حرب "نصر سالم" أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب هو الطريقة المثلى لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة ليكون "السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح"، مضيفا: بمعنى أن التدريبات تقوم برفع استعداد الفرد المقاتل واستخدامه للسلاح بأفضل طريقة ممكنة ليكون لدينا القدرة على حماية مصالحنا القومية والحفاظ على الأمن القومي المصري.





وأشار "سالم" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن التدريبات الداخلية التي ينفذها الجيش تعطي له قدرات محدودة، ولذلك لا بد من تدريب مع قوات أجنبية للإطلاع على آخر ما وصلوا إليه من تدريبات وأفكار وأسلحة متطورة ومعدات جديدة، وهذا يضيف قدرات وخبرات جديدة للجيش المصري.





وأضاف "سالم"، أن التدريبات المشتركة تحقق أكثر من هدف، منها الأهداف التدريبية التى تمنحك الخبرات والقدرات العسكرية المختلفة والإطلاع على كل ما هو جديد في التدريبات والتكتيكات ثم تبادل الخبرات مع هذه الدول، وبهذا تتحقق الاستفادة لك ولهم أيضا، لافتا إلى أن الهدف الثاني من التدريبات هو المساعدة والتنسيق في كيفية التصدي لكافة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وكيفية مواجهة العدو المشترك فى حالة وقوع حرب.





وأكد أن التدريبات تعتبر رسالة ردع وتهديد لكل من يهدد المصالح الحيوية والأمن القومي المصري، وأيضا رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن لنا جيش قوي يفرض سيطرته ونفوذه ويحافظ على أمننا ومصالحنا.





تحمل رسائل واضحة لـ بعض الدول





أكد اللواء أركان حرب "سمير فرج" مدير إدارة الشئون المعنوية السابق بالقوات المسلحة، أن التدريبات المشتركة بين مصر وفرنسا التى يطلق عليها "كليوباترا 2021" هي تدريبات تتم سنويا بين البلدين لرفع كفاءة القوات البحرية المصرية خاصة أن القوات البحرية الفرنسية مصنفة الثالث عالميا من حيث القوة والكفاءة.





وأضاف "فرج" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التدريبات تتم الآن في البحر المتوسط وهذا يأتي في ظل التوتر الحاصل في شرق المتوسط والنزاع على ثرواته من الغاز الطبيعي، لذلك تأتي هذه التدريبات في إطار حرص مصر على تأمين حدودها المائية وتأمين حقول الغاز في البحر المتوسط.



