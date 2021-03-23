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أخبار العالم

بشأن مباراة الأهلي والمريخ .. الشرطة السودانية تعلن استعدادها لتأمين المباراة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:28 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
 نقلت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم إسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم استعداد شرطة الولاية على تأمين مباراة المريخ السوداني والأهلي المصري المزمع إقامتها في ابريل المقبل. 

وبحسب الوكالة السودانية؛ فقد ذكر  إسماعيل في بيان صحفي له أن هناك خطة تأمينية للمباراة تبدأ من وصول البعثة للمطار حتى مقر الإقامة بالإضافة لتأمين الملعب والطرق المؤدية إليه.

وشدد إسماعيل على استعداد شرطة ولاية الخرطوم على تأمين كافة المناسبات والمحافل التي تقام داخل الولاية.
 
جاء ذلك لدى استقباله حسام عيسى السفير المصري لدى الخرطوم والوفد المرافق له بحضور اللواء شرطة محمد الامين الطاهر مدير دائرة الطوارئ والعمليات واللواء شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم والعميد شرطة العباس يحيي مدير إدارة العمليات .

من جانبه ثمن السفير المصري بالدور الكبير الذي لعبته شرطة ولاية الخرطوم في تأمين مباراة الهلال والأهلي السابقة، مشيرا الي  ان العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات متمنيًا التوفيق للفريقين لتقديم مباراة متميزة وفقًا لسونا.

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