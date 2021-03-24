بعد الارتفاع 5 قروش .. أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-3-2021، استقرارا على ارتفاع ختام تعاملات الأمس الذي بلغ نحو 3 قروش، ليسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.





وطبقا لبيانات البنك المركزي، شهدت أسعار الدولار في مصر تقلبات ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الجاري، إلا أنها في المجمل تكون مرتفعة 5 قروش عن مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، بعد أن صعدت نحو 6 قروش خلال آخر يومين.





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أعلى وأقل سعر دولار في مصر

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، في تعاملات اليوم الأربعاء، عند 15.72 جنيه للشراء، بينما تداول بنك قناة السويس، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في مصر، عند 15.67 جنيه للشراء.





سعر الدولار في البنك الأهلي

ارتفعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 3 قروش عن الأمس، لدى البنك الأهلي المصري، لتصل إلى مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، ليكون بذلك مرتفعا 3 قروش عن تعاملات أمس الثلاثاء.





سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويتداول بنك كريدي أجريكول، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.





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