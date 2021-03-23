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تعليم

عميد كلية التعليم الصناعي يكشف البرامج الجديدة بها ومجالات عمل الخريجين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:50 م
الدكتور إبراهيم لطفي
الدكتور إبراهيم لطفي
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان عن التخصصات والبرامج الدراسية الموجودة بالكلية، وكذلك مجالات عمل الخريجين.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية تعمل على تخريج كوادر مؤهلة للعمل كمدرسين للتعليم الفني ، سواء بالنسبة للجوانب النظرية أو العملية ، لافتا إلى أن الكلية تأخذ مسارا في التطور التكنولوجي ، حيث إنها تعمل على تغيير اسمها إلى كلية "التكنولوجيا والتعليم الصناعي" .

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وأضاف الدكتور ابراهيم لطفي، إن الكلية تقوم بتقديم البرامج الدراسية الموجودة بها ، مع القيام بالتوسع في التخصصات الحديثة لمواكبية كافة التطورات التي نشهدها في مختلف المجالات وعلى رأسها مجالات التعليم ، مثل طرح برنامج جديد لأول مرة خلال هذا العام وهو "تكنولوجيا السيارات الهجين"، حيث إنه من المتوقع بحلول عام 2030 سيتم تصنيع السيارات الكهربية والتوسع فيها على خلاف السيارات التقليدية ، لذلك تم طرح هذا البرنامج.

وأشار عميد كلية التعليم الصناعي إلى أن هناك أيضا برنامج "تكنولوجيا الميكاترونكس" إضافة إلى ثلاثة برامج جديدة سيتم تفعيلها وطرحها خلال العام الدراسي الجديد، حيث إنه يتم تدريس جميع المقررات للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين على أعلى المستويات .

ونوه إلى أن الكلية لا تقتصر فقط على الجوانب النظرية ، وإنما تعمل على توفير الأماكن الخاصة بتدريب الطلاب على البرامج الدراسية والتخصصات لتعريفهم بها على أرض الواقع، وتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
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