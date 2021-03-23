تحرك وحدات عسكرية .. تحذير شديد اللهجة من الداخلية الإماراتية لسكان تلك المنطقة

أ صدرت وزارة الداخلية الإماراتية تحذيرا شديد اللهجة لكل مرتادي منطقة وادي البيج في راس الخيمة.





وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد أعلنت الداخلية الإماراتية عن اعتزامها تنفيذ تمرين أمني صباح غد من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة.





وأشارت الداخلية في بيان قصير لها الي ان التمرين الأمني سيكون بمنطقة وادي البيح في رأس الخيمة قد يصاحبه تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية.



