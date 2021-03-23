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أخبار العالم

تحرك وحدات عسكرية .. تحذير شديد اللهجة من الداخلية الإماراتية لسكان تلك المنطقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:40 م
الداخلية الإماراتية
الداخلية الإماراتية
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محمود نوفل
 أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية تحذيرا شديد اللهجة لكل مرتادي منطقة وادي البيج في راس الخيمة. 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد أعلنت الداخلية الإماراتية عن اعتزامها تنفيذ تمرين أمني صباح غد من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة. 

وأشارت الداخلية في بيان قصير لها الي ان التمرين الأمني سيكون بمنطقة وادي البيح في رأس الخيمة قد يصاحبه تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية.

وأهابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، بالجمهور عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين، داعيةً إلى إفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظًا على السلامة
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