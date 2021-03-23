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أخبار العالم

الفلك4 .. مناورات مشتركة للقوات البحرية السعودية والسودانية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:48 م
جانب من القوات
جانب من القوات
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك4 “، الذى ينفذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بين القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً بالأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية اليوم، لازال يواصل مناوراته وذلك فى إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن  قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري قوله ، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي وتنفيذ الدوريات القتالية. 

كما بين المطيري أن هذه التدريبات نفذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبين.

يذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك 4” انطلقت الأحد الماضي ، فى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
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