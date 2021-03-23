ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مهاجم أتلتيكو مدريد يسقط مغشيا عليه في تدريبات الفريق.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
سقط الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مغشيًا عليه في تدريبات فريقه اليوم.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن ديمبلي عانى من هبوط مفاجئ في ضغط الدم، ليسقط مغشيًا عليه في ملعب تدريبات الفريق في منتصف الحصة التدريبية.

وتمكن زملاء ديمبلي من إنقاذ صديقهم بإسراعهم نحوه بعد سقوطه المفاجئ، قبل تدخل الطاقم الطبي.

وتؤكد التقارير الصحفية أن ديمبلي بصحة جيدة في الوقت الحالي وتمكن من العودة لمنزله بسيارته الخاصة بعد نهاية المران.

وانتقل ديمبلي لصفوف أتلتيكو مدريد يناير الماضي معارًا من أولمبيك ليون الفرنسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مهاجم ريال مدريد يقترب من الرحيل للدوري الألماني على سبيل الإعارة

رسميا .. لوكا يوفيتش ينتقل إلى فرانكفورت من ريال مدريد معارًا

ريال مدريد يتصدر تويتر قبل مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني

فالفيردي يعود للتدريب من بوابة الدوري الفرنسي

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجم الفريق وغيابه عن لقاء أتليتكو مدريد

ترشيحاتنا

ننشر حركة تنقلات قطاع مباحث الجيزة

مستشار الرئيس لـ الصحة يوجه رسالة هامة للمتعافين من كورونا

وزير القوى العاملة يزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة .. فيديو

أحمد مجدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ضحاياه أعلى من كورونا.. مستشار الرئيس يعلن مرضا خطيرا .. فيديو

عطل فني يوقف خدمة Gmail لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة هنادي مهنا

من عيد ميلاد حسين فهمي .. فاتن موسى تثير الجدل بأنوثتها برفقة زوجها

دراسة تكشف عن تأثير تكيس المبايض على الإصابة بكورونا