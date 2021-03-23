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أكاديمية البحث العلمي : الفريق المصري يحصد 8 ميداليات في معرض جنيف للاختراعات .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:01 م
البحث العلمي
البحث العلمي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، قمنا بفتح باب المشاركة في معرض جنيف للابتكار علي موقع أكاديمية البحث العلمي وتقدم أعداد كبيرة وقمنا بتقييم الابتكارات المقدمة من قبل المخترعين وقمنا باختيار افضل 10 ابتكارات للمشاركة في معرض جنيف .

واضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : تم عقد المعرض الكترونيا بسبب جائحة كورونا مؤكدا أن الفريق المصري فاز بـ 8 ميداليات في معرض جنيف للاختراعات من ضمن 10 ابتكارات التي تم تقديمهم للمعرض .

وأوضح  رئيس أكاديمية البحث العلمي ، لدينا فائز بمدالية ذهبية وهو دكتور  من جامعة أسيوط كلية الصيدلية بسبب ابتكاره لطريقة جديدة لتعاطي الأنسولين عن طريق الفم .
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