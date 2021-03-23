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ركود في حركة الشراء والبيع داخل سوقي الإثنين والسيدة زينب .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:59 م
أسواق
أسواق
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا من داخل سوقي الاثنين والسيدة زينب.

أظهر التقرير ركودا في حركة الشراء والبيع داخل سوقي الاثنين والسيدة زينب.

وعبر موسى، عن عدم سعادته بحالة الركود التى تضرب السوقين، مؤكدا أن هذين السوقين الأسعار بهما رخيصة جدا عن أي أسواق أخرى.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، لماذا ضعفت القوى الشرائية للمواطنين للسوقين الهامين، متوقعا أن ترتفع نسبة حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.



 

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