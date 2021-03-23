الديهي : الدولة المصرية بمؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك ضرر لأمنها المائي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نظم اليوم اجتماعا مغلقا بين وزير الري، ونخبة من خبراء الري المصريين وعدد من الإعلاميين للحديث عن تطورات قضية سد النهضة، مسجلًا احترامه وتقديريه الشديد لمدرسة الري المصرية التي لم تأخذ حقها إعلاميًا وشعبيًا، وهي مدرسة عرقية فنية يُشار لها بالبنان.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، شرح بالتفصيل كل ما يتعلق بالأمن القومي المائي، وكان بارع في شرح الملف، وأكد أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه لشعبها.





وأكد "الديهي"، أننا لدينا أزمة خاصة بالمياه والصراع على المياه؛ ولكن لدينا إدارة فنية ماهرة تقدم الوضع الحالي وآفاق المستقبل والسيناريوهات البديلة، وهناك إدارة سياسية وعسكرية واستخباراتية، مضيفًا للمصريين: "ثقوا في من يدير الأمن وأحسنوا الظن به، الدولة المصرية بجميع مؤسساتها التي يرأسها عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بأن يكون هناك ضرر لأمن مصر المائي، وقرار مصر دائمًا لمصلحة الشعب المصري فقط، ولن يقع تحت ضغط".



