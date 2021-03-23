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محافظات

البحر الأحمر تشكل لجانا للمرور على مخرات السيول والبحيرات الصناعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:46 م
لجان للمرور على
لجان للمرور على مخرات السيول والبحيرات الصناعية
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إبراهيم جادالله

شكلت مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر لجانا مرورية لتفقد مشروعات السيول والمخرات والبحيرات الصناعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أى مياه سيول أو أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الوزراء بالتأكد الدائم من جاهزية تلك المشروعات لاستقبال المياه.

فى مدينة القصير قامت اللجنة المشكلة من رئيس مركز إدارة الأزمات بالمحافظة ومدير إدارة الأزمات بالمدينة وعضو الإدارة العامة للمياه الجوفية ومدير إدارة الرصد والإنذار المبكر، بالمرور على أعمال الحماية بوادى القويح شمال المدينة ويتضمن سد طوله 200 متر وبحيرة صناعية وحاجز ترابى وقناة صناعية.


كما تفقدت اللجنة بعض البحيرات الصناعية والسدود بمخرات وادى العمبجى ووادى النخيل  وسد أم لصيفة وحاجز فرعى، وأكدت اللجنة بأن جميع أعمال الحماية التى تم المرور عليها بحالة جيدة  ولم تتأثر بسيول ديسمبر 2020 وكذلك الأودية ولا يوجد بها أى عوائق.


وفى مدينة سفاجا بدأت أعمال اللجنة المشكلة بالمرور على كافه السدود والبحيرات وأحواض التهدئه وجميع أعمال الحماية التى تم انشائها بالمدينة لمجابهه مخاطر الأمطار والسيول.


من جانبها قالت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن اللجنة قامت بالتأكد من جاهزيتهم لاستقبال وحجز أى كميات مياه خلف السدود وداخل البحيرات فى حال هطول أمطار وسيول فى أى وقت ووجدت جميع السدود والبحيرات وأحواض التهدئه بحاله فنيه جيده ومستعده لاستقبال كميات كبيره من المياه حال هطولها.


وكلفت رئيس مدينة سفاجا إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، ومسئولى الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات السيول، وإزالة أى عقبات تواجه السيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.


وأشارت رئيس مدينة سفاجا، إلى إن إدارة النظافة وإدارة البيئة، قامتا بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعة أسفل الطرق الرئيسية باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

البحر الأحمر تشكل لجانا للمرور على مخرات السيول والبحيرات الصناعية
البحر الأحمر تشكل لجانا للمرور على مخرات السيول والبحيرات الصناعية
البحر الأحمر تشكل لجانا للمرور على مخرات السيول والبحيرات الصناعية
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