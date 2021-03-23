دراسة أمريكية: خلايا الزومبي تظل حية في المخ بعد الوفاة

الزومبي أو الموتى الأحياء ربما يبدون مادة لقصص خيالية أو لأفلام الخيال العلمي، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن أن هناك خلايا تظل حية في الجسم حتى بعد وفاة الإنسان.





وتشير معظم الدراسات السابقة إلى أن كل خلايا المخ تتوقف بمجرد إعلان وفاة الشخص، إلا أن الدراسة التي توصل إليها فريق بجامعة إلينوي شيكاجو وجود أن ما يسمى "جينيات الزومبي"، وهي خلايا دفاعية ضد الالتهابات، وتشكل جزءا من الجهاز المناعي، وتسمى أيضا "الخلايا الدبقية"، تزداد نشاطا وتنمو بنسب ضخمة.





ولاحظ الباحثون الحركة في التعبيرات الجينية في أنسجة المخ الجديدة، ولاحظوا أنها تنبت مثل الزوائد لعدة ساعات بعد الموت.





وعلى الرغم من أن عودة الحياة إلى هذه الخلايا بعد الموت يعد ظاهرة غريبة، إلا أن الخبراء قالوا إنها ليست مفاجأة لأنه هذه الخلايا مسئولة عن الوقاية بعد الإصابات في المخ مثل السكتة الدماغية أو عدم وصول الأكسجين.





وقال الدكتور جيفري لوب الأستاذ بقسم الأعاصب "جون س. جارفين" بالجامعة ورئيس قسم طب الأعصاب وإعادة التأهيل في كلية الطب بجامعة كنتاكي: "تفترض معظم الدراسات أن كل شيء في الدماغ يتوقف عندما يتوقف القلب عن النبض، لكن هذا ليس كذلك".





وأوضح لوب أن "النتائج التي توصلنا إليها ستكون ضرورية لتفسير الأبحاث التي أجريت على أنسجة المخ البشري. نحن فقط لم نحدد هذه التغييرات كميا حتى الآن".





وحللت الدراسة أنسجة مخ مجمعة خلال جراحة لمخ شخص مصاب باضطراب عصبي، وتوصل الفريق البحثي إلى أن 80% من الجينات التي تم تحليلها ظلت مستقرة لمدة 24 ساعة.





ووجدت دراسة سابقة في عام 2016 نتائج مماثلة في الحيوانات التي أظهرت أن أكثر من 1000 جين نشط بعد الموت، وبعضها يموت فقط بعد 24 ساعة من وقوع الحدث.