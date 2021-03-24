1928 طالبا.. رئيس جامعة الفيوم يكشف دور الطلاب في محو الأمية وتعليم الكبار.. فيديو

قال الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، إن مشروع التنور المجتمعي هو أحد المشروعات التي تتبناها جامعة الفيوم لإظهار دور الجامعات المصرية في محو الأمية في المجتمع المحلي والإقليمي، للعمل على زيادة الوعي المعلوماتي والوعي الصحي لدى المواطنين.
وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه أصبح الآن هناك منافسة بين الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وقمنا بإشراك الطلاب في هذا العمل حتى يكون اختبارا عمليا بالنسبة له.
وأوضح أن الطلاب كان لهم دور كبير ومحوري في محو أمية عدد كبير من المواطنين، مؤكدا أن 1928 طالبا في جامعة الفيوم شاركوا في محو أمية 1126 دارسا.